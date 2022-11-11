‘Kurak Günler’, Ankara Film Festivali’nde ödülleri ‘süpürdü’

ECE PİROĞLU

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Ankara Film Festivali’nde yönetmen Emin Alper’in ‘Kurak Günler’i ‘En İyi Film’ dahil altı ödülün sahibi olurken yönetmen Özcan Alper ‘Karanlık Gece’ filmiyle ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazandı.

‘Kurak Günler’ altı ödülle geceye damgasını vurdu.

Fotoğraf: Twitter

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali’nde ödüller Cern Modern’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gazeteci Ünsal Ünlü’nün sunumuyla düzenlenen festivalin ödül gecesine yine Gezi tutuklularına ve Boğaziçi direnişine destek mesajları damga vurdu.

‘Bizi Bakırköy’den izleyen Çiğdem Mater’i selamlıyorum‘

Yılın son büyük film festivalinde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda en iyi filmi Emin Alper’in ‘Kurak Günler’i kazandı.

Alper, ödülünü “Bizi Bakırköy’den izleyen Çiğdem Mater’i selamlıyorum” diyerek aldı.

‘Kurak Günler’le dokuz ödül aldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Gezi ve Boğaziçi mesajlarının ardından lince uğrayan Alper, bu karalamaların ‘filmin önüne geçmesini istemediği için’ artık konuşmayacağını söylemişti.

Alper bu kararını “Çok fazla konuşmaya gerek yok biz filmlerimizle konuşuyoruz. Ve bütün zorluklara ve engellemelere rağmen filmlerimizle buluşmaya devam edeceğiz” açıklamasıyla sürdürdü.

‘Sesi duyulmayanların ve ötekilerin yanında olduk‘

‘En İyi Yönetmen’ ödülünüyse ‘Karanlık Gece’ filmiyle Özcan Alper kazandı.

Yönetmen ve senarist Özcan Alper de Boğaziçi Film Festivali’nde Karanlık Gece filmiyle aldığı ‘en iyi yönetmen’ ödülünü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidar tarafından hedef gösterilerek tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etmiş ardından festival komitesi ve siyasetçiler dahil hedef gösterilmişti.

Linç kampanyasının ardından ilk kez bu gece konuşan Alper, sanat ve siyasetin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi: “Filmlerimizde her zaman güçlülerin, iktidarların, çoğunlukların yanında değil ezilenlerin, adalet arayanların, sesi duyulmayanların ve ötekilerin yanında olduk.”

Ankara Film Festivali: ‘En İyi Yönetmen’ ödülü ‘Karanlık Gece’yle Özcan Alper’e gitti



“Filmlerimizde güçlülerin, iktidarların, çoğunlukların yanında değil ezilenlerin, adalet arayanların, sesi duyulmayanların ve ötekilerin yanında olduk”https://t.co/DL2wnxi7NP pic.twitter.com/08n8fwBJ8C — Diken (@DikenComTr) November 11, 2022

‘Ödülü Boğaziçi’nde kabul etmeyen, vazgeçmeyen arkadaşlarıma ithaf ediyorum‘

‘Kurak Günler’le ‘En İyi Kurgu Ödülü’nü Eytan İpeker’le paylaşan Özcan Vardar, sahnede Gezi davasında tutuklanan yapımcı Çiğdem Mater’e, beş aydır cezaevinde olan Erhan Örs ve Boğaziçi direnişine selam yolladı.

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’ tarafından Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ndeki yarı zamanlı dersi engellenen Özcan Vardar, şunları dedi: “Çiğdem Mater hiç çekilmemiş bir belgeselin yapımcısı olduğu gerekçesiyle aylardır cezaevinde. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını bekliyorum. Benzer bir şekilde kurgucu meslektaşım Erhan Örs, sadece bir belgeselde kurguculuk mesleğini icra ettiği için beş aydır tutuklu. Onun da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Bu konuda hatta başlamış bir imza kampanyası var.

Son olarak biraz Boğaziçi Üniversitesi’nden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir ay önce Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde şimdikine benzer bir konuşma yapmıştım ve ödülümü Boğaziçi’ndeki zorbalıklara direnen arkadaşlarıma adamıştım. Akabinde üniversiteye girişimi yasakladılar. Mezun kartım iptal edildi ama ben bu ödülümü de orada kabul etmeyen, vazgeçmeyen arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Sonuçta herhalde diplomamı iptal edemeyecekler.”

Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu' ödülünü kazanan Özcan Vardar’dan Boğaziçi ve Çiğdem Mater mesajları



"Ödülümü Boğaziçi'nde kabul etmeyen, vazgeçmeyen arkadaşlarıma ithaf ediyorum"@EcePIROGLU'nun haberihttps://t.co/DL2wnxiFDn pic.twitter.com/nEUmtK6yiq — Diken (@DikenComTr) November 11, 2022

Kazananların tam listesi şöyle:

Ulusal Uzun Metraj

Bu yıl Murat Özer adına verilen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) en iyi film ödülü: Özcan Alper-Karanlık Gece

En iyi kurgu: Kurak Günler-Özcan Vardar

En iyi özgün müzik: Zvıad Mgebry- Klondike

En iyi sanat yönetmeni: Vitaliy Sudarkov, Andrii Hrechyshkin, Mariia Denysenko – Klondike

En iyi görüntü yönetmeni: Mike Eley – Klondike

Bu yıla özel seçici kurul özel ödülü: Çilingir Sofrası

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Selin Yeninci- Kurak Günler

En iyi kadın oyuncu: Ece Yüksel – Ela ile Hilmi ve Ali

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü: Erdem Şenocak-Kurak Günler

En iyi erkek oyuncu ödülü: Selahattin Paşalı – Kurak Günler

Onat Kutlar en iyi senaryo ödülü: Emin Alper – Kurak Günler

Mahmut Tali Öngören en iyi ilk film: Ziya Demirel- Ela ile Hilmi ve Ali

En iyi yönetmen ödülü: Özcan Alper – Karanlık Gece

Jüri özel ödülü: Karanlık Gece

En iyi film ödülü: Kurak Günler