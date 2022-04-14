Emin Alper’in yeni filmi Cannes’da

Emin Alper’in dördüncü uzun metraj filmi ‘Kurak Günler’in dünya galası 75’inci Cannes Film Festivali’nde düzenlecek.

Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı film bu yıl 17-28 Mayıs’ta düzenlenecek festivalin resmi bölümlerinden ‘Belirli Bir Bakış’ta (Un Certain Regard) gösterilecek.

Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka’ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler’in başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç var. Yardımcı rolleriyse Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz üstleniyor.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’yle belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan film politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını barındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapım desteği alan film 2022’nin sonbahar aylarında Türkiye’de seyirciyle buluşacak.