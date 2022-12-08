Bütün Britanya Netflix izliyor: BBC, Harry & Meghan belgeselini canlı yorumluyor

Günlerdir merakla beklenen Netflix’in Harry&Meghan belgesel dizisi üç bölümle yayına girdi. Kamu televizyonu BBC, belgeselde işlenen konuları canlı olarak aktarıyor.

Kraliyet ailesinin gözü kulağı Netflix’te

İngiltere Prensi Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliyet unvanlarından neden vazgeçtiklerine dair ‘kapalı kapılar ardında yaşananları’ anlatan altı bölümlük Harry ve Meghan belgesel dizisi ilk üç bölümüyle yayına girdi.

BBC muhabirleri dizinin üç bölümünü canlı olarak aktarıyor.

Dizinin fragmanında yaşananlar için, ‘Meghan’a açılan savaş’ ifadeleri kullanılmış, Prens Harry’nin de ‘Kirli bir oyunun parçası olarak sızdırılan ve üretilen haberler’ dediği duyulmuştu.

Buckingham Sarayı, şu ana kadar diziyle ilgili iddialara bir yanıt vermezken, sabah saatlerinden itibaren diziyi dikkatle takip ettiklerini tahmin etmek zor olmaz.

Prens Harry, saray hayatıyla ilgili yaptığı konuşmada ‘Bu kurumda evlenen kadınların yaşadığı çile ve acılar’ ifadesini kullanıyor.

Bu göndermenin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ve babası Charles’tan boşandıktan sonra 1997’de bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Galler Prensesi Diana için yapıldığı anlaşılıyor.

Harry’nin şu an Kral olan babası 3. Charles ve Kraliyet ailesinin de, iddiaların ne kadar ileri gittiğini, kanıt sunulup sunulmadığını görmek ve gerekirse yanıt vermek için diziyi izlediği tahmin ediliyor.