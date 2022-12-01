Netflix dizisi Harry & Meghan’dan ilk tanıtım: Kimse kapalı kapıların ardını bilmiyor

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kaliforniya’daki yeni hayatlarını anlatan reality şov – belgesel programının ilk tanıtım filmi yayımlandı.

Filmde çiftin, mutlu anlarının yanı sıra, Meghan Markle’ın kraliyet etkinliklerinde keyifsiz göründüğü hatta ağladığı anların fotoğrafları da var. Prens Harry ‘Neden bu programı yapmak istediniz’ sorusuna “Kimse kapalı kapılar ardında olanları görmüyor” diye cevap veriyor, ‘Ailesini korumak için her şeyi yapması gerektiğini düşündüğünü’ söylüyor.

Çoğunlukla geçmişe ve bugüne ait fotoğraf karelerinin olduğu kısa tanıtımın sonunda Meghan Markle soruyor: “Konu hassas ve önemli olduğuna göre, hikayemizi bir de bizden duymak mantıklı değil mi?”