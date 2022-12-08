Boğaziçi Hukuk’taki adrese teslim ilanlar iptal edilmişti: Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin hukuk fakültesi için açtığı adrese teslim dört kadro, ilanlarda yer alan şartların ‘objektif’, ‘denetlenebilir’, ‘bilimsel’ ve ‘hukuka uygun’ olmamasından dolayı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Üniversite rektörlüğü, karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti.

Boğaziçi Üniversitesi. Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’, okuldaki baskısını artırırken kadrolaşma çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin son dönemde açtığı adrese teslim kadro ilanları Boğaziçili akademisyenler tarafından yargıya taşınıyor.

Bunlardan biri de 16 Temmuz 2021’de hukuk fakültesi için açılan dört öğretim üyesi ilanıydı. Bu ilanlar, Boğaziçili öğretim üyeleri tarafından yargıya taşınmış ve geçtiğimiz ay mahkeme, ilanları objektif, denetlenebilir ve bilimsel olmamasından dolayı iptal etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimiyse, kararla ilgili üst mahkemeye itirazda bulunarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, Boğaziçi yönetiminin talebini reddetti.

Boğaziçili akademisyenlerin avukatı Fırat Kuyurtar, kararla ilgili “Mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildiği için bu ilana dayalı olarak yapılan atamaların gecikmeksizin iptal edilmesi gerekiyor” dedi.

Diken’e önceden konuşan Kuyurtar, ‘söz konusu ilanlara göre atamalar yapıldığı ve ilanların iptal olmasının atamaların da doğrudan iptal olacağı anlamına gelmediğini’ söyleyerek atamaların iptali için de harekete geçeceklerini dile getirmişti.