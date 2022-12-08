Çekmecesinde ‘Leylan’ı bulunduran avukatı polise ihbar ettiler

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin İzmir Hukuk Müşavirliği’nde çalışan bir avukat, mesai arkadaşını çekmecesinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Leylan’ romanını bulundurduğu için terörle mücadele şubesine şikayet etti.

Gelen ekip kitabın yasal olduğunu belirterek işlem yapmadı.

Demirtaş’ın üç yıl önce çıkan romanı Leylan (MA)

halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın haberine göre TCDD’nin hukuk müşavirliğinde beraber çalışan İ.K. ve E.K. isimli avukatlar aralarındaki tartışmanın ardından birbirlerinden şikayetçi oldu.

E.K. hakaret edip İ.K.’yi kurumu dolandırmakla suçladı. İ.K. da E.K.’yi şikayet etmek için Alsancak Polis Merkezi’ne gitti.

O sırada E.K., TCDD’nin özel güvenlik görevlisi Ö.K.’yi odaya çağırarak İ.K.’nin çekmecesini gösterdi: “Bak burada Demirtaş’ın kitabı var” dedi. ‘Leylan’ adlı romanı gören Ö.K., “Yasaklı mı, değil mi, bilmiyorum” şeklinde konuştu ve buna karışmayacağını söyledi.

E.K., ardından kitabı eline alarak, personel ve mali işler servis müdürü E.U.’nun odasına giderek, “Çekmecesinde buldum” dedi ve ‘yasaklı yayın’ ele geçirdiğini ‘ihbar’ etti. Beş kişi çekmecede Demirtaş’ın kitabının bulunduğuna dair tutanak tutup imzaladı. Ardından E.K., terörle mücadele subesini aradı ve polisi ofise çağırdı.

‘Leylan’ hakkında toplatma kararı olmadığı için polisler bir işlem yapmadan geri döndü. İ.K. de meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulunurken, İzmir Barosu’na da disiplin işlemi başlatması için başvurdu.