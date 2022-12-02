Demirtaş, ‘Öcalan’ teklifini anlattı: Çözüm sürecinde geldi, ‘PKK liderliği’ değildi

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘yerini alma’ teklifinin hükümetten, ‘çözüm süreci’ görüşmeleri sırasında geldiğini söyleyerek, “Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi” dedi.

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Kobani davasının dünkü duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanan Demirtaş’ın Demirtaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın kendisiyle görüşmek istediğini söylediği ve şunları dediği iddia edilmişti: “Bana Öcalan’ın yerine geçme teklifi yapıldı. Reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalan’dır. Öcalan’ın Ortadoğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var. Biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz.”

‘Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti’

Demirtaş, bugün davadaki ifadesiyle ilgili Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtladı

Eski HDP lideri, Çelik’in, “Fidan sizinle hangi tarihte görüşmek istedi? Bu görüşmede size, Öcalan’ın yerine geçme teklifi mi yapılacaktı? Görüşme talebini niçin reddettiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında tüm bu soruların yanıtlarını, dünkü duruşmadaki savunmamda detaylarıyla anlattım. Ancak ne yazık ki, savunmamın basına yansıyan kısımları son derece eksik ve yetersiz oldu. Sözünü ettiğim görüşme talebi, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla bana iletilmişti. Hatırlarsınız, o dönem ‘çözüm süreci’ydi ve İmralı heyeti, hükümet yetkilileri ve MİT müsteşarıyla sık sık bir araya geliyordu.

Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan’la açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim. Bu girişim, ‘çözüm süreci’ni sabote etmekten başka hiçbir işe yaramazdı ve görüştüğünüz muhataplarınıza karşı samimiyetsizlik, iki yüzlülük anlamına gelirdi. Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi.”

‘Silahlı bir örgütün liderliği teklifi değildi’

Demirtaş, şöyle devam etti: “PKK liderliği teklifinden söz etmiyorum elbette, bu çok absürt olurdu tabii ki. ‘Çözüm süreci’nde, muhataplık açısından Öcalan’ın yerine rol almaktan söz ediyorum. Yoksa benim silahlı bir örgütün liderliğini, yöneticiliğini yapmam teklifi değildi.”

HDP’li siyasetçi 2016’da cezaevine girdiğinden beri hiçbir devlet yetkilisiyle görüşmediğini ve benzer tekliflerin gelmediğini de anlattı.