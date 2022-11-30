Demirtaş’tan, Öcalan’la görüşmek için dilekçe: Halkın beklentisi barış

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la SEGBİS yöntemiyle görüşmek için dilekçe verdi. Dilekçede Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla düzenli şekilde görüşmesinin sağlanması da istendi.

Demirtaş, Öcalan’la görüşmek için dilekçe verdi (Reuters)

Diken, Abdullah Öcalan’ın cezaevi yetkililerine “Ailemle değil, avukatlarımla düzenli görüşmek istiyorum” dediğini duyurmuştu.

Diken’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğrularken, Öcalan’ın bunda ısrarcı olduğu belirtildi. Öcalan’ın avukatı İbrahim Bilmez’se sağlıklı bilgi alamadıklarını ama Öcalan’ın böyle bir tavır takınmış olabileceğini söylemişti.

Demirtaş’tan dilekçe

‘Demirtaş Savunma Grubu’nun paylaştığı belgeye göre Demirtaş, SEGBİS yöntemiyle Öcalan’la görüşmek için dilekçe verdi.

Halkın beklentisinin barış olduğunu belirten Demirtaş, “Öcalan’a uygulanan tecrit de bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır” diye de kaydetti.

Demirtaş’ın verdiği dilekçe şöyle:

*Bilindiği üzere Abdullah Öcalan, bakanlığınıza bağlı İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 23 yıla yakındır tek kişilik hücrede ve tecrit koşullarında tutulmaktadır. Kendisi, 20 ayı aşkın süredir ailesi ve avukatlarıyla hukuka aykırı şekilde, görüş hakkından mahrum bırakılmıştır.

*Oysa geçmiş yıllarda, kendisinin dışarıyla temas kurabildiği dönemlerde Türkiye’de toplumsal barış ve demokratik çözüm umutları her seferinde büyümüş ve toplum nefes alabilmiştir.

‘Beklenti barış ve huzur’

*Şu anda ülkede derin bir yoksulluk, ekonomik kriz ve sosyal bunalımlar yaşanırken hükümetin içeride ve dışarıda sürdürdüğü çatışma ve gerilim politikası büyük kayıplara, acılara yol açmaktadır.

*Halkın en büyük beklentisi bu hatalı politikalardan bir an önce vazgeçilmesi, yoksulluğun, işsizliğin son bulacağı bir barış ve huzur ortamının sağlanmasıdır.

*Ancak birçok hatalı politikanın yanında İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit de bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır. Bakanlığınızın zaten hukuka aykırı olan bu uygulamayı sonlandırmasının tüm Türkiye için daha hayırlı olacağına inanıyorum.

*Ülkenin her bir evladı paha biçilmez kıymetteyken göz göre göre feda edilmelerine sessiz veya izleyici kalmak, demokratik siyasete ve barışa inanan hiç kimse için ahlaklı bir tavır olmaz, olamaz.

*İmralı Cezaevi’nde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi için avukat ve siyasetçi kimliğimle, bulunduğum Edirne F Tipi Cezaevi’nden, SEGBİS marifetiyle Abdullah Öcalan ile görüşmeyi, sonrasında da kendisinin, ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep ediyorum.

*Hukuka, adalete, toplumsal barışa ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi sorumluluğuyla yaptığım bu başvurunun olumlu karşılanmasını umuyor, diliyorum.