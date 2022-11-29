Öcalan, cezaevi yönetimine avukatları dışında kimseyle görüşmeyeceğini iletti

ALTAN SANCAR

İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi yetkililerine “Ailemle değil, avukatlarımla düzenli görüşmek istiyorum” dediği belirtildi.

Diken’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğrularken, Öcalan’ın bunda ısrarcı olduğu belirtildi. Öcalan’ın avukatı İbrahim Bilmez’se sağlıklı bilgi alamadıklarını, ama Öcalan’ın böyle bir tavır takınmış olabileceğini söyledi.

PKK lideri Öcalan, avukatlarıyla görüşmek istiyor. (AA)

1999’dan bu yana İmralı’da bulunan PKK lideri Öcalan, avukatıyla en son 7 Ağustos 2019’da görüştü. Son telefon görüşmesiniyse kardeşi Mehmet Öcalan’la Mart 2021’de yaptı. Öcalan’ın avukatları ve HDP bu durumu ‘tecrit’ olarak nitelendirirken, Adalet Bakanlığı, Öcalan’ın disiplin cezalarına dikkat çekiyor.

Selvi, ‘Görüşme izni verilecek’ demişti

Öte yandan iktidara yakın Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, 17 Haziran’da “Öcalan yaklaşık iki yıldır yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kulislerden edindiğim izlenime göre Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verilecek” iddiasında bulunmuştu.

‘Aile görüşünü kabul etmiyor’

Diken, Adalet Bakanlığı yetkililerine Selvi’nin yazısında dile getirdiği iddiayı sordu. Selvi’nin yazısının üzerinden beş ay geçmesine rağmen ‘verilmeyen izne’ dair görüş belirten iki ayrı kaynak, “Öcalan aile görüşünü kabul etmiyor” cevabını verdi.

Kaynaklar, Öcalan’ın cezaevi yönetimine şunları dediğini söyledi: “Avukatlarımla düzenli görüşme olmasını ve bu görüşmelerin bir daha kesilmemesini istiyorum. Bunlar olmadan buraya gelecek kimseyle görüşmem.” İki kaynak, aileyle görüş izninin verilip verilmediğine ilişkinse “Verilebilirdi. Ama verilse dahi çıkmayacağını iletmiş, bu durumda o yol açılmayabilir” dedi.

Av. Bilmez: ‘Bu tavrın içine girmiş olabilir’

Öcalan’ın avukatlarıysa bugünkü açıklamarında “CPT’nin Eylül 2022’de İmralı Adası’na yaptığı ziyarette Sayın Öcalan’ın görüşmeye çıkmadığı duyumuna sahibiz” dedi.

İddialara ve son duruma ilişkin Diken’e bilgi veren Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, müvekkillerinden ‘sağlıklı bilgi’ alamadıklarını söyledi. Bilmez, Öcalan’ın son telefon görüşmesinde kardeşine “Avukatlarımla görüşmek istiyorum” dediğini hatırlattı.

‘Öyle bir ortam var ki…’

Bilmez, bakanlık kaynaklarının “Öcalan cezaevi yönetimine avukatları dışında kimseyle görüşmeyeceğini iletti” sözlerine ilişkinse şunları kaydetti: “Biz sorunuzun cevabını teyit edemiyoruz. Müvekkilimizin avukatlarıyla nasıl bir ilişki istediğini net bir şekilde teyit edemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki son telefon görüşmesinde açık şekilde avukatlarıyla görüşmek istediğini söylüyor. Bunlar da son derece doğal bir hak. Müvekkilimiz avukatlarıyla düzenli bir şekilde görüşmek ister. Bunu da bir tavra dönüştürmüş olabilir, bu tavrın içine girmiş olabilir. Ama bunu netleştirmek için görüşmemiz gerek. CPT programında olmamasına rağmen İmralı’ya gitmişti. Durumu sorduğumuzda ‘Rapor açıklanınca cevabını verebiliriz’ diyorlar. Ancak bize görüşmeye çıkmadığına dair duyumlar gelince bunu açıklamak istedik. Öyle bir ortam var ki her türlü spekülasyona açık durumda. Biz bir an evvel görüşmek ve durumunu öğrenmek istiyoruz.”