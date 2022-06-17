Selvi’den al haberi: Öcalan’a görüş izni verilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor” dedi.

Beş gün önce İstanbul’un Kadıköy ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’a görüş yasağının kaldırılması için toplananlara polis müdahale etmiş ve 70 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasında ‘polise saldırdığı’ yazılan DBP milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İktidardan gelen tepkiler sonrası Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke de hızlıca TBMM’ye gönderilmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşık iki yıldır yakınlarıyla görüştürülmeyen Abdullah Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verileceğini yazdı.

“Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir” diyen Selvi şunları söyledi: “Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi? Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur. Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor. Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor.”