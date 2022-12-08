Türk-İş: Bazı sermaye grupları kendilerine işçi değil, köle arıyor

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bazı sermaye gruplarını eleştirerek bu grupların işçi değil köle aradıklarını söyledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İşçi Grubu Başkanlığı’nı yürüten Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durum ve sendikasının görüşlerini aktarmak için Türk-İş Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Kavlak, 2022 yılı asgari ücret görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirerek başladığı basın toplantısında, komisyonun toplandığı dönemde enflasyonun yüzde 21 olduğunu ve ‘o günün şartlarında’ asgari ücrette önemli artış olduğunu söyledi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile de artış oranının yüzde 50’yi aştığını belirten Kavlak, “Ne yazık ki, asgari ücret daha yürürlüğe girmeden fiyat artışlarının gölgesinde kaldı. Yani imzalanan tutanağın daha mürekkebi kurumadan asgari ücret erimeye başladı” dedi.

İşçilerin ekonomik büyümeden aldığı payın her geçen gün azaldığının altını çizen Kavlak bu durumu eleştirdi: “Son açıklanan resmi rakamlara göre, ülkemiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 oranında büyümüştür. Ancak geçen yılın üçüncü çeyreğine göre sermayenin bu büyümeden aldığı pay, yüzde 54,6’dan yüzde 55’e yükselmişken; emeğin bu büyümeden aldığı pay, yüzde 29,8’den yüzde 26,3’e gerilemiştir. Bu rakamlar ortadayken, bazı sermaye gruplarının asgari ücret artışının rekabeti engelleyeceği yönündeki açıklamaları, kendilerine işçi değil, köle aradıklarının belgesidir.”

Konuşmasında vergi adaletsizliğine vurgu yapan Kavlak, “2002 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 22,9 katı iken, günümüzde sadece 4,9 katına denk gelmektedir. Her geçen yıl işçinin ücretinden eksilmektedir. Ücretliler genellikle ‘sabit gelirli’ olarak tanımlanır. Oysa mevcut vergi yapısıyla ‘azalan gelirli’ olarak tanımlanması gerekmektedir” dedi.

Kavlak ayrıca asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesi gerekliliğine işaret ederek, “Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu, ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir. Asgari ücret kapsamının düşürülmesinin yolu ise, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak toplu pazarlık kapsamının genişletilmesidir” dedi.