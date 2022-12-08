Ümit Özat, Özgür Demirtaş’a çıkıştı: Burnunu sokmayan bir sen vardın

Prof. Özgür Demirtaş, ‘takımların dengeli bir şekilde şampiyon’ olması yorumunu eleştiren eski futbolcu Ümit Özat’a siyasetçileri örnek göstererek cevap verdi.

Fotoğraflar: AA/Twitter

Prof. Demirtaş, bu sabah Twitter’dan şu yorumu yapmıştı: ”Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, BİLANÇOLARI için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonrada BJK olsun”.

Özat’sa Demirtaş’ın bu yorumunu ”Millet de boşa para versin” sözleriyle eleştirip ”Futbola burnunu sokmayan bir sen vardın” dedi.

1) Ümit bey merhabalar. Yorumunuzda kısmen haklısınız. Neden haklı olduğunuzu ve benim ne demek istediğimi tane tane anlatmak isterim. Haklısınız çünkü ben Futboldan (Teknik anlamda) sizin anladığınızın 100’de biri bile anlamıyorum. Ancak+ https://t.co/eHRGHsNg0r — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 8, 2022

Türk futbol takımlarının ekonomisinin ülkeninki gibi kötü olduğunu belirten Demirtaş’sa yanıtını siyasetle karşılaştırma yaparak bilanço üzerinden verdi: ”Türk Futbol takımlarının ekonomisi berbat durumda (tıpkı ülke ekonomisi gibi). Bunun en büyük nedenlerinden biri futbol takımı yöneticileri. Bu yöneticileri ben siyasetçilere benzetiyorum. Siyasetçiler (bakın siyasetçi diyorum devlet adamı değil), bir dahaki seçime kadar oy verenleri coşturmak için ellerinden geleni yapıp bol kepçeden para harcarlar. Seçimi kazanırlar ama ülkenin geleceğini paramparça ederler.

O yüzden biz güçlü siyasetçi değil güçlü kurum isteriz. Siyasetçiler gelip geçici, kurumlar kalıcıdır. Genelde oy verenler eğer teknik bilgileri yoksa bu basit gerçeği görmezler ve siyasetçilere aldanırlar. Aynı şey futbol takımı yöneticileri için de geçerlidir. Kulüp başkanları holigan taraftarları ile tek vücut olup milleti kısa vadede saçma sapan pahalı transferlerle kandırıp ve coşturup, kulüplerin uzun vadesini mahvederler.

‘Ali Koç kurumsallığın sözlük tanımı’

Türkiye’de futbol takımları borç içinde. Anadolu takımları ise para bulamadığından iyice berbat durumda Bu durumdan çıkmanın yegane yolu sadece Futbolun tekniğinden anlayan başkanların gelmesi değil, aynı zamanda gaza gelmeyecek, kurumsal şirket yönetiminden anlayan, bilanço okuyabilen, finansal detayları görebilen başkanların gelmesi. Ali Koç bu konudaki en idealidir demiyorum Ama en azından soğukkanlı ve kurumsallığın sözlük tanımı.

Ben biraz dengeli şampiyonluk olsun derken hem bu kurumsallığa vurgu yapmak, hem kulüpler arası para farkının azalmasını sağlamak hem de bunlar başarıldıktan sonra para farkından değil yetenek farkından ötürü şampiyon olunması sağlamak amacını taşıyorum. Eleştiriniz de haklısınız. Ancak bir de olaya bu yönden bakarsanız sevinirim.”