Albayrakların yeni halka arzının geliri Pakistan, Gine ve Somali’ye gidecek

Albayrak Grubu’na ait Platform Turizm’in yöneticisi Mikail Talha Bayraktar, şirketin halka arzından gelecek paranın Pakistan, Gine ve Somali’deki yatırımlarında kullanacaklarını açıkladı.

Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar. (AA)

İktidara yakın Albayrak Grubu’nun borsada işlem gören şirket sayısı, Platform Turizm’in halka arzıyla dörde çıkmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre gruba ait ‘Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzdan elde edilecek hasılat yaklaşık 450 milyon TL olacak.

Yatırımlar Pakistan, Gine ve Somali’ye

Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansmanla hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, “Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan’da, Gine’de ve Somali’de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Grubun şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör (TMSN), Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) ve Ereğli Tekstil (ERGLI) hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyordu.

Albayrak Grubu, Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın ortak girişimden oluşuyor. Grup, Yeni Şafak gazetesinin de sahibi.