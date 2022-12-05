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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak Grubu, borsada artık dört şirketle temsil edilecek

İktidara yakın Albayrak Grubu’nun borsada işlem gören şirket sayısı dörde çıktı.

Fotoğraf: AA

Grubun şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör (TMSN), Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) ve Ereğli Tekstil (ERGLI) hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyordu.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre gruba ait ‘Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de artık borsada işlem görecek. Halka arzdan elde edilecek hasılat yaklaşık 450 milyon TL olacak.

Albayrak Grubu; Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın ortak girişimden oluşuyor. Grup, Yeni Şafak gazetesinin de sahibi.

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