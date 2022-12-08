Meclis’te ‘Kürtçe’ polemiği: MHP’li Bülbül’den HDP’lilere ‘sarı torba’ tehdidi

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için alışacaksınız” diyen HDP’lilere ‘sarı torba’ları gösterdi, AKP ve partisinin milletvekillerinden alkışlar yükseldi.

MHP’li Bülbül’den HDP’lilere sarı torba tehdidi. (Twitter)

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde Kürtçe polemiği çıktı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis’te Kürtçe konuşulmasına tepki gösterenlere çıkışarak, “Bu ülkenin gerçekliğidir ama istismar edilmemesi gerekiyor; derin sorunlardır, ağır sorunlardır. İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için alışacaksınız” dedi.

Ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül’se sözü öldürülen PKK’lıların bedenlerinin içine konduğu ‘sarı torbalara‘ getirdi. ‘Sarı torba’ fotoğrafları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta bazı hesaplarca sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

MHP’li Bülbül şunları söyledi: “Bunu kabul etmediğimizi, şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum. O hatibin ‘Türkiye’de alışacaksınız, zorla bu iş olacak…’ Zorla yapmak isteyen için hodri meydan, kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil, aynı son herkesi bekler. Zorlamaya çalışanları söylüyorum. Kimse bizi tehdit edemez. Zorlamaya çalışanları sarı torbalar bekliyor.”

AKP ve MHP’den alkış aldı

Bülbül’ün bu sözlerine AKP ve MHP sıralarından alkışlar gelirken, HDP sıralarından tepki yükseldi.

HDP’li vekiller, MHP’li Bülbül’e çıkıştı: “Diline sahip çıkanları sarı torbayla tehdit etmek yeni bir şey. Ölüm şeklini söylüyor. Mecliste bizi ölümle tehdit ediyor.”