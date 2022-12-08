Kılıçdaroğlu: AKP’li Işık hakkında savcılığın harekete geçmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldıran AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (AKP’li Işık’ın İYİ Parti’li Örs’ü yaralaması) Doğru değildi. Hadi bari özür dile. Tansiyonu düşürmesinde yararlı olurdu. Böyle bir ortam 21’inci yüzyılın parlamentolarında olmamalı. Bizde bu tür olaylar oluyor ama olmamalı. Bu olay milletvekili dokunulmazlığını ilgilendiren bir olay da değil. Suçüstü halidir, normalde savcılığın harekete geçmesi lazım

* Bu bütçe daha parlamentoya gelmeden rakamların etkisini kaybetti. Yeni yılda ek bütçe gelecek. Bir bütçeyi bir yıl süreyle sağlıklı oluşturup Meclis’e sunabilmeniz için ekonomide istikrar olması lazım. Sağlıklı bir planlama örgütünün olması lazım. Sağ olsunlar onu da kapattılar.

* Şu anda devlette ikili bir yapı var. Saray ve bakanlıklar bürokrasisi. Yukarıda kararlar alınıyor ama bakanların böyle bir yetkisi yok. Yukarıdan alınan kararlar ya aşağıya eksik yansıyor ya da uygulanmıyor. Bütçelerin normalde halka umut vermesi lazım, umut veren bütçe olmaktan çıktılar.

Zincir marketler ve enflasyonda baz etkisi

* (İktidarın zincir marketleri hedef göstermesi) Devlet yönetimindeki aciziyeti gösteriyor. Yönetemiyorlar, bir suçlu bulmak zorundalar.

* (Elif Çakır: İktidar fazileri düşürdü, enflasyon da düştü) Hayır. Baz etkisiyle düştü. Sizin gazetedeki ekonomi yazarları da bundan bahsediyor. Hayatın gerçeği şu: Domatesi aldığım zaman domatesin fiyatı düştü mü düşmedi. Tam tersine arttı mı, arttı. Hayatın gerçeği vatandaşın alışveriş yaparken karşılaştığı gerçektir. (Taha Akyol: O düşme, enflasyonunun artma hızının düşmesi anlamına geliyor.)

* Enflasyon düşmeyecek daha da yükselecek. İktidar düştü diye söyleyebilir ama siz gidip alışveriş yapınca bunun düşmediğini, ekonominin iyi yönetilmediğini göreceksiniz.

AKP’nin başörtüsü teklifine: Önce bir metni görmemiz lazım

* (Yarın Meclis’e gelmesi beklenen AKP’nin başörtüsü teklifi ve anayasa değişikliği) Önce bir metni görmemiz lazım. Bizim verdiğimiz kanun teklifiyle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Biz kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusunun olmasını doğru bulmuyoruz. Eğer siyasetin konusu yaparsanız iş çığırından çıkmış oluyor. Sağduyuyla oturup konuşacağız.

* (Elif Çakır: İş çığırından çıkmadı mı? Başörtüsünü gündemden çıkarmak istediniz ama gündeme oturdu) İstismar ediyor. Bu alanı siyasetin ve istismarın dışında düşünmemiz lazım. Ben adım gibi eminim bir madde değil birden fazla madde gelecek. Orban’ın Macaristan’da yaptığını Türkiye’de yapmak istiyor.

* (Elif Çakır: ‘Altılı masa’da işler nasıl gidiyor?) Gayet iyi.

* Ekonomide bir buçuk, iki yıl içinde düzelme olur. Vatandaşlar fiyat istikrarını hisseder.

* (Karamollaoğlu’nun ‘altılı masa’nın ‘eşgüdüm kurulu’ oluşturacağı açıklaması) Bir araya gelip sağlıklı çözümler üretebiliriz. Altı lider temel konularda çözüm ürettiğimiz, zaman bakanların da o sorunu süratle hayata geçirmeleri lazım. Altı liderin aldığı kararı bakanlar süratle uygulayacak.

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