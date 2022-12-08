41 yıl sonra ilk: New York Times çalışanları grevde

ABD merkezli New York Times gazetesinin (NYT) 1100 çalışanı, yönetimle bir yılı aşan maaş anlaşmazlığının sonuçlanmaması üzerine greve gitti.

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Gazete yönetimiyle, çalışanların örgütlü olduğu sendika New York NewsGuild arasında Mart 2021’den beri yapılan 40 görüşmede taraflar maaşlar, sağlık ile emeklilik hakları gibi konularda anlaşmaya varamamıştı.

NYT CEO’su Meredith Kopit Levien, önemli ücret artışı önerisi yapmalarına rağmen alınan bu kararın ‘hayal kırıklığı’ yarattığını söyledi. NYT Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn ise durumu ‘rahatsız edici’ bulduğunu belirtti.

Ancak sendika, şirketin adil bir sözleşme önermediğini ve iyi niyetli pazarlık yapmadığını savunuyor. Sendikaya göre şirket, görüşmelere saatler kala masadan kalktı.

Today we were ready to work for as long as it took to reach a fair deal, but management walked away from the table with five hours to go. It’s official: @NYTimesGuild members are walking out for 24 hours on Thursday. We know what we’re worth. pic.twitter.com/DtiY4DrvYg — NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 8, 2022

Gazetesi çalışanları yönetimin 2017’deki personel azaltımı ve işten çıkarma planlarına karşı geçici olarak iş durdurma eylemi yapmıştı. Ancak 1100 çalışanın katıldığı 24 saatlik grev, gazete tarihinde 1981’den bu yana yapılan ilk grev.

ABD’nin 171 yıllık gazetesinde çalışanlar, greve destek için okurların da siteye girmemesini istedi. Grev, ABD saatine göre gece 23.59’a kadar sürecek.

Barring a breakthrough, @nytimes staff will walk out from midnight to 11:59pm Thursday, Dec. 8.



We’re asking readers to stand with us on the digital picket line and not visit any NYT platforms tomorrow. Read local news. Make something from a cookbook. Break your Wordle streak. https://t.co/KiUlHAtkuh — Maggie Astor (@MaggieAstor) December 7, 2022

Görüşmeler sırasında tartışılan diğer konular arasında işe dönüş politikaları ve şirketin çalışanlar için uyguladığı performans derecelendirme sistemi yer alıyor. Sendika, ağustosta yayınladığı bir çalışmada sistemin ayrımcı olduğunu belirtmişti. Sendika çalışmasında, “Beyaz üyelerin en yüksek puanları alma olasılığı daha yüksekken, Siyah ve Hispanik üyelerin en düşük puan alma olasılığı daha yüksek” denilmişti.