BBC’de gazetecilerin grevi zaferle sonuçlandı

BBC’nin Türkiye’deki ofisinde çalışan gazetecilerin adil bir zam talebiyle başlattığı grev zaferle sonuçlandı.

Fotoğraf: TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile BBC arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmesi olumlu sonuçlanmamıştı. Bunun üzerine 7 Aralık 2021’de büroya grev ilanı asılmıştı.

Britanya’nın yayın kuruluşu BBC’nin İstanbul bürosunda çalışan gazeteciler, işverenin zam teklifini yetersiz bularak 14 Ocak’ta greve başlamıştı.

Sendikadan yapılan duyuruya göre 15 günlük grev sonunda yüzde 10 teklif edilen çalışanların zam oranı yüzde 32’ye çıktı.

Açıklamada BBC ile yapılan anlaşma sonucu üyelerinin ortak kararıyla grevin dün akşam kazanımlarla sona erdiği belirtildi.

Bir yılı kapsayan anlaşma sonucu sendika üyelerinin yıllık bazda ücretlerine toplam yüzde 32 zam dışında aileleri kapsayan özel sağlık sigortası, günlük brüt 60 lira yemek desteği ve brüt 1200 lira gözlük yardımı kazandığı belirtildi.

Son medya grevinin 2009’da olduğu hatırlatıılan açıklamada BBC İstanbul bürosu grevinden önce Türkiye’de hiçbir yabancı basın kuruluşunun hiç greve gitmediği ifade edildi.

TGS açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “BBC İstanbul bürosu çalışanlarının elde ettiği bu başarı sadece bir başlangıçtır. Biliyoruz ki grevin sağladığı motivasyon ve moral, tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı sendika çatısı altında buluşmaya ve mücadeleye teşvik edecektir.“