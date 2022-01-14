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Yaramazlara biraz batar!

BBC İstanbul bürosu greve başladı

Britanya’nın yayın kuruluşu BBC’nin İstanbul bürosunda çalışan gazeteciler, işverenin zam teklifini yetersiz bularak greve başladı.

Fotoğraf: TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile BBC arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmesi olumlu sonuçlanmamıştı. Bunun üzerine 7 Aralık 2021’de büroya grev ilanı asılmıştı.


TGS, bugün gazetecilerin greve çıktığını duyurdu. Gazeteciler, Taksim’deki Gümüşsuyu Parkı’nın girişinde toplanarak ‘Bu işyerinde grev vardır’ yazılı pankart astı.

TGS, şu bilgiyi verdi: “TÜİK’in yüzde 36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı yüzde 82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC yüzde 20 zam öneriyor. Adil bir teklif gelmedikçe greve devam edeceğiz. Hakkımız olanı almadan vazgeçmeyeceğiz.”

Grev kararı duyurulurken okunan basın açıklaması şöyle:

BBC İstanbul bürosu çalışanlarından grev kararı

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