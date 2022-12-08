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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın ‘ceza kestiği’ Kurak Günler’e seyirciden destek: Salonları dolduracağız

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istemesine tepki yağarken, yarın vizyona girecek filmin ilk gün biletleri tükendi.

Dünya prömiyerini 75’nci Cannes Film Festivali’nde yapan, ‘Avrupa’nın Oscarları’ olarak bilinen Avrupa Film Akademisi’nde 22 yılın ardından ödül alan ilk Türk yapımı olan, Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nden ‘jüri özel ödülü’, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi yönetmen’ dahil dokuz ödül, Ankara Film Festivali’nde ‘en iyi film’ dahil altı ödül alan ‘Kurak Günler’e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen destek fonu ‘yasal faiziyle’ birlikte geri istendi.


Bakanlığın bu kararına siyasilerden, kültür-sanat camiasından ve seyircilerden tepki geldi.

Yarın vizyona girecek Kurak Günler’in biletlerini şimdiden alarak dayanışma gösteren seyirciler, tüm dünyanın ayakta alkışladığı filme ceza kesilmesini ‘rezillik‘ olarak nitelendirdi.

Gelen bazı tepkiler şu şekilde:

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD):

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen:

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz:

Sinema yazarı Melikşah Altuntaş:

Akademisyen ve sinema yazarı: Melis Behlil

Yönetmen Fırat Yücel:

Aktivist ve gazeteci İrem Afşin:

Oyuncu Seyhan Arman:

Gazeteci Hakan Demir:

Komedyen Kaan Sekban:

Gazeteci Berkant Gültekin:

Yazar Ayşen Şahin:

Sinema yazarı Umur Çağın Taş:

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