Bakanlığın ‘ceza kestiği’ Kurak Günler’e seyirciden destek: Salonları dolduracağız

Daha ne kadar rezillik yapabilirler derken bu geliyor. Filmin iyi olması bir yana, devlet fonlarının baş hedefi bir ülkenin sinemasını desteklemek ve uluslararası camiada saygınlık kazanmaktır normalde. Hiç bir bahaneleri yok. Haydi sinemaya! https://t.co/dtTTgv0IAx