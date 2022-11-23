Avrupa Film Akademisi’nden ‘Kurak Günler’e en iyi kurgu ödülü

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan son filmi Kurak Günler, ‘Avrupa’nın Oscarları’ olarak bilinen Avrupa Film Akademisi’nde 22 yılın ardından ödül alan ilk Türk yapımı oldu.

Filmimiz, Avrupa’nın Oscarları olarak bilinen EFA’dan, 2000 yılında European Fipresci ödülü alan Mayıs Sıkıntısı’ndan bugüne ödül almayı başaran ilk Türkiye yapımı film oldu.

10 Aralık’ta İzlanda’da European Film Awards gecesinde sahnede olacak.

Kurak Günler filminden

Avrupa sineması için ödül sezonunun önemli duraklarından olan Avrupa Film Akademisi’nin sanatsal ve teknik kategorilerdeki kazananları açıklandı.

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan son filmi Kurak Günler, Avrupa Film Akademisi’nde ‘en iyi kurgu’ ödülünün sahibi oldu.

‘Avrupa’nın Oscarları’ olarak da bilinen akademi en son 2000 yılında Nuri Bilge Ceylan’ın Mayıs Sıkıntısı filmine ‘European Fipresci’ ödülü vermişti.

22 yılın ardından akademiden ödül alan ilk Türkiye yapımı film Kurak Günler oldu.

The eight winners of the Excellence Awards have been unveiled! ✨ The winners in the categories honouring the different arts and crafts will receive their awards at the #europeanfilmawards ceremony on 10 December in Reykjavík. 👉https://t.co/nA4VRx9BlM#monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/2TqKJwv3fm — European Film Academy (@EuroFilmAcademy) November 23, 2022

Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım yönetimi’ tarafından Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde yarı zamanlı verdiği kurgu dersleri Eylül 2021’de ‘formel eğitimi yok’ diyerek sonlandırılan Özcan Vardar ve Eytan İpeker paylaşıyor.

Özcan Vardar – Eytan İpeker

Vardar, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi kurgu’ ödülünü aldığı konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım yönetimini eleştirmiş, direnişe ve üniversiteye düzenlenen saldıralara yer vermişti. Vardar, Mithat Alam Film Merkezi’ne yönelik müdahalelere ve kampüse girmesine izin verilmeyen hoca ve mezunlara da değinmişti.

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’ Vardar’ın konuşmasının ardından okula girişini yasaklamış ve mezun kartını iptal etmişti.