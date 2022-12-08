Dolar, ‘resesyon endişeleri’ nedeniyle yeniden güç kazanabilir

Piyasa aktörleri, önümüzdeki aylarda, resesyon endişelerinden dolayı doların yeniden güç kazanmasını bekliyor.

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Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks DXY yaklaşık yüzde 20 yükseldikten sonra eylülde ayında yaklaşık yirmi yılın zirvesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarının hızını yavaşlatmaya yaklaştığına dair yatırımcı beklentisiyle doların yılın başından bugüne kadarki kazanımları yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Küresel enflasyondaki tırmanışın, zirve yapan enerji fiyatlarının ve Ukrayna’daki Rus işgalinin oluşturduğu dalgalı piyasalarda yatırımcılar, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde cazibesi artan dolara yöneldi.

Avrupa’daki enerji krizinin varlıkların değerini düşürmesi ve Çin ekonomisi üzerinde ‘corona’ önlemlerinin baskısının artmasına rağmen ABD ekonomisinin göreceli olarak güçlü kalması da doların cazibesini artırdı.

Dolar, kazanımlarının bir kısmını geri vermesine rağmen 2014’ten beri en iyi yılını kaydetmeye hazırlanıyor.

Anketler ne diyor?

Bank of America anketine katılan fon yöneticileri, doların kasımda üst üste beşinci kez ayın en çok işlem gören yatırım aracı olduğunu belirtti.

Reuters’ın piyasa stratejistleriyle düzenlediği ankete göre de, stratejistler önümüzdeki aylarda doların toparlanmasını bekliyor.

Reuters anketine katılan 66 döviz piyasası stratejisti, doların bir yıl sonra şu anki seviyelerden işlem göreceğini tahmin etti. Stratejistlerden birçoğu, başlıca merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarının ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağını ve doların güvenli liman olarak çekiciliğini artıracağını belirtti.

Kasımda yüzde 5’in üzerinde düşen dolar endeksi, yetkililerin para politikalarıyla ilgili açıklamalarından dolayı ve ekonomide duraklamanın yaşanacağı beklentileri nedeniyle Eylül 2010’dan bu yana en kötü aylık performansını sergiledi.

Buna rağmen, döviz stratejistleri, doların bundan bir yıl sonra mevcut seviyelerde işlem göreceğini ve son dönemdeki düşüşüne rağmen bu yıl ki kazançlarının yüzde 10’a yakınını koruyacağını bekliyor.

Döviz stratejistlerinin üçte ikisiyse doların önümüzdeki ay toparlanacağını dile getirdi. Buna sebep olarak da doların, resesyon tehditleri altında güvenli liman olarak algılanmasını gösterdi.