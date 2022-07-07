Akşam Postası / 7 Temmuz 2022

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi üzerine İstanbul Çapa’da yürümek isteyen doktorlara polis müdahale etti.

Meslektaşları öldürülen avukatlar da boykotta: TBB’nin çağrısıyla eylemler

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Servet Bakırtaş cinayetinin ardından barolar Türkiye genelinde boykota çağırdı. Avukatlar bugün ve yarın (7-8 Temmuz’da) duruşmalara girmeyecek ve farklı illerde protestolar düzenlenecek.

Altı şirketin anketlerinin analizi: AKP eridi, İYİ Parti sıçradı, CHP bazılarında birinci

Altı araştırma şirketinin bu yıl düzenlediği anketlere göre AKP’deki erime sürüyor. Diken’in derlediği verilere göre İYİ Parti oylarını bütün anketlerde artırırken, CHP bazı araştırmalarda artık birinci parti.

Kadir Şeker’e tahliye

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Britanya’da Başbakan Johnson, parti liderliğinden istifa etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın parti liderliğinden istifa edeceğini ve yeni bir lider seçimi için sürecin hemen başlayacağını söyledi.

El konduğu iddia edilen Rus gemisi Türkiye’den ayrıldı

Ukrayna’nın Türkiye’den el koymasını istediği ve çalıntı tahıl taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy isimli Rus bandıralı gemi Türkiye’den ayrıldı. Ukrayna, gemiye el konduğunu açıklamıştı ama Rusya bu iddiaları reddetmişti.

İmamoğlu ile AKP’li başkan arasında ‘spor salonu’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı AKP’li Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.

Menderes ve Yenikent belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak görevden uzaklaştırıldı. Kayalar, yolsuzluk ve rüşvetten, Yumuşak’sa haksız kazanç elde etmek ve kamuyu zarara uğratmaktan suçlanıyordu.

Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan şube müdürü bu kez gazetecileri tartakladı

Geçen günlerde Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşa müdahale ederken ‘taciz etmek’le suçlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü H.Z., bu kez doktorların eyleminde protestocuları ve gazetecileri tartakladı.

Bakan Muş’un fotoğrafı çıktı: ‘Demir Yumruk’ zanlısıyla ayaküstü sohbet

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la fotoğrafları ortaya çıktı.

Erdoğan’dan yerli otomobilin ‘beş babayiğit’ine bedelsiz taşınmaz kıyağı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Bursa Gemlik’te üretim tesisinin bulunduğu taşınmaz, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması halinde bedelsiz olarak girişime verilebilecek.

Kobani davası: ‘Dava hızlandırıldı’, CHP ve DEVA duruşmayı izledi

HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasına DEVA Partisi ve CHP’den temsilciler de katılarak davayı takip etti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ turu: 28 Şubat mağdurunu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ görüşmelerini sürdürüyor. Dün ‘Balyoz’ davası mağduru emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bugün de 28 Şubat mağduru öğretmenin evine konuk olarak, ‘kalıcı çözüm’ vurgusu yaptı: “Bu meseleleri sistematik bir yolla çözdüğümüz zaman devlet mağdurlarla helalleşmiş olacak.”