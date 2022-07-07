Akşam Postası / 7 Temmuz 2022

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi
Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi üzerine İstanbul Çapa’da yürümek isteyen doktorlara polis müdahale etti.
Doktor Ekrem Karakaya’nın cenazesinde Bakan Koca’ya protesto
Meslektaşları öldürülen avukatlar da boykotta: TBB’nin çağrısıyla eylemler
Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi
Valiye göre doktor Karakaya’nın öldürülmesi ‘sağlıkta şiddet’ değil
Meslektaşları öldürülen avukatlar da boykotta: TBB’nin çağrısıyla eylemler
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Servet Bakırtaş cinayetinin ardından barolar Türkiye genelinde boykota çağırdı. Avukatlar bugün ve yarın (7-8 Temmuz’da) duruşmalara girmeyecek ve farklı illerde protestolar düzenlenecek.
Altı şirketin anketlerinin analizi: AKP eridi, İYİ Parti sıçradı, CHP bazılarında birinci
Altı araştırma şirketinin bu yıl düzenlediği anketlere göre AKP’deki erime sürüyor. Diken’in derlediği verilere göre İYİ Parti oylarını bütün anketlerde artırırken, CHP bazı araştırmalarda artık birinci parti.
Anket: ‘Geçim şartları kötüleşti’ diyen AKP seçmeni hangi partiye oy verecek?
Kadir Şeker’e tahliye
Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.
Britanya’da Başbakan Johnson, parti liderliğinden istifa etti
Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın parti liderliğinden istifa edeceğini ve yeni bir lider seçimi için sürecin hemen başlayacağını söyledi.
El konduğu iddia edilen Rus gemisi Türkiye’den ayrıldı
Ukrayna’nın Türkiye’den el koymasını istediği ve çalıntı tahıl taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy isimli Rus bandıralı gemi Türkiye’den ayrıldı. Ukrayna, gemiye el konduğunu açıklamıştı ama Rusya bu iddiaları reddetmişti.
Tahıl gemisi: Rusya’ya göre Türkiye el koymadı, standart prosedür
İmamoğlu ile AKP’li başkan arasında ‘spor salonu’ tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı AKP’li Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.
Menderes ve Yenikent belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak görevden uzaklaştırıldı. Kayalar, yolsuzluk ve rüşvetten, Yumuşak’sa haksız kazanç elde etmek ve kamuyu zarara uğratmaktan suçlanıyordu.
Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan şube müdürü bu kez gazetecileri tartakladı
Geçen günlerde Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşa müdahale ederken ‘taciz etmek’le suçlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü H.Z., bu kez doktorların eyleminde protestocuları ve gazetecileri tartakladı.
Bakan Muş’un fotoğrafı çıktı: ‘Demir Yumruk’ zanlısıyla ayaküstü sohbet
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la fotoğrafları ortaya çıktı.
Erdoğan’dan yerli otomobilin ‘beş babayiğit’ine bedelsiz taşınmaz kıyağı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Bursa Gemlik’te üretim tesisinin bulunduğu taşınmaz, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması halinde bedelsiz olarak girişime verilebilecek.
Kobani davası: ‘Dava hızlandırıldı’, CHP ve DEVA duruşmayı izledi
HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasına DEVA Partisi ve CHP’den temsilciler de katılarak davayı takip etti.
Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ turu: 28 Şubat mağdurunu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ görüşmelerini sürdürüyor. Dün ‘Balyoz’ davası mağduru emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bugün de 28 Şubat mağduru öğretmenin evine konuk olarak, ‘kalıcı çözüm’ vurgusu yaptı: “Bu meseleleri sistematik bir yolla çözdüğümüz zaman devlet mağdurlarla helalleşmiş olacak.”