Britanya’da Başbakan Johnson’ın parti liderliğinden istifası bekleniyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın bugün istifa etmesi beklenirken, başbakanlık makamı Johnson’ın ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

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Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in hükümetteki skandalların ardından istifa etmesiyle Başbakan Johnson’ın siyasi kariyerindeki sorunlara yenileri eklenmişti. İki bakanın ardından Britanya Çocuk ve Aile Bakanı Will Quince de dün Twitter’da yayımladığı açıklamanın ardından istifa etmişti.

Johnson partisinden bir dizi bakanın istifasının kendisine desteğin azaldığını göstermesine rağmen dün parlamentoda başbakanlıktan ayrılmayacağını söylemişti.

Johnson’ın 48 saatten daha kısa süre önce yeni maliye bakanı olarak atadığı Nadhim Zahawi de Johnson’ı istifaya çağırmıştı.

Başbakanlık sözcüsü, “Başbakan bugün ülkesine bir açıklamada bulanacak” dedi.

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace da Johnson’ı istifa etmeye çağırmış ama Johnson’ın ulusal güvenliği korumak için görevini bırakmayacağını söylemişti.

BBC politika editörü Chris Mason Twitter’dan “Boris Johnson Muhafazakar Parti lideri olarak bugün istifa edecek” dedi.

Sun gazetesi politka editörü Harry Cole Johnson’ın bu yaz yeni bir parti lideri seçilene kadar görevde kalmayı hedeflediğini ifade etti. Yeni bir lider seçilmesi süreci iki ayı bulabilir.