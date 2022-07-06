Johnson hükümetinde deprem sürüyor: Britanya’da üçüncü bakan istifası

Britanya Çocuk ve Aile Bakanı Will Quince, suçlamalarla karşı karşıya kalan bir vekille ilgili kendisine ‘doğru olmayan’ bilgi verilmesi sebebiyle Boris Johnson hükümetinden istifa ettiğini açıkladı.

Dün de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in hükümetteki skandalların ardından istifa etmesiyle Başbakan Johnson’ın siyasi kariyerindeki sorunlara yenileri eklenmişti.

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Geçen aylarda bir dizi skandala karışmak ve hata yapmakla suçlanan Johnson, corona virüsü yasakları sırasında kendisi ve hükümet yetkililerinin başbakanlık makamında eğlence düzenlediği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

Britanya’da bakanlar Sunak ve Javid, birbirlerinden birkaç dakika arayla gönderdikleri mektuplarla istifa etmişti. Bakanlar, mektupta Johnson’ı hükümeti standartlara uygun yönetmeyi başaramadığı konusunda eleştirmişlerdi.

Johnson’sa görevde kalmaya devam etmeye çalışacağının işareti olarak istifaların hemen ardından eski iş insanı ve mevcut eğitim bakanı Nadhim Zahawi’yi maliye bakanı olarak atadı. Şubatta hükümet içerisinde başka bir göreve atanan Steve Barclay’se sağlık bakanı olarak atandı.

Bakanların istifalarından dakikalar önce Johnson canlı yayında, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher’a hükümette yer verdiği için özür dilemişti.

Bu gelişmelerin ardından Çocuk ve Aile Bakanı Quince, suçlamalarla karşı karşıya kalan bir vekille ilgili kendisine ‘doğru olmayan’ bilgi verilmesi sebebiyle Johnson hükümetinden istifa ettiğini açıkladı.

Quince, Johnson’a yazdığı ve Twitter’da paylaştığı istifa mektubunda, şunları kaydetti: “Benimle dün görüştüğünüz ve şimdi yanlış olduğunu bildiğimiz bilgilendirme konusundaki samimi özrünüzü sunduğunuz için teşekkür ederim.”