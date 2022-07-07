Anket: ‘Geçim şartları kötüleşti’ diyen AKP seçmeni hangi partiye oy verecek?

MetroPOLL anketine göre son bir senede geçim şartlarının kötüleştiğini düşünen AKP seçmeninin yüzde 43’ünün oy verme tercihi değişmedi. Tercihlerinin değiştiğini belirten diğer AKP’li seçmenlerim yüzde 17’si ise CHP veya İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtti.

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İktidarın artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında attıkları adımlar yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30’a yakın oranında zamla 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak yeni asgari ücret, 6 bin 391 TL olan açlık sınırının altında kaldı.

Seçimlere bir seneden az kaldığı bir ortamda ekonominin seçmen tercihlerine etkisinin tek belirleyici olmadığı görülüyor.

MetroPOLL’ün haziran anketine göre son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyen AKP’li seçmenin yüzde 43’ü ‘bu pazar seçim olsa’ yine iktidar partisine oy vereceğini söylüyor. Kararsız kitlenin (protesto oylar dahil) yüzde 26 olarak ölçüldüğü ankette ekonomideki gidişat nedeniyle AKP’den CHP’ye geçen seçmenlerin oranı yüzde 10,7, İYİ Parti’ye ‘oy veririm’ diyenlerin oranıysa yüzde 6,4 oldu.

Öte yandan HDP’ye oy vereceğini belirtenlerin sayısı da yüzde 4,2’yken; MHP’yi tercih edeceklerini belirtenlerin oranı 2,2 oldu.

Oy tercihi değişen AKP’lilerin büyük oranıysa kararsız. Buna göre kararsız olanlar yüzde 12,9; protesto oy kullanacağını söyleyenler yüzde 8,8, cevap vermeyenler ise yüzde 4,3 oranında.