İstanbul’da avukat ve müvekkilini öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul’da avukat Servet Bakırtaş’ı bürosunda, müvekkili Öznur Tufan’ı da iş yerinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Abdullah Türkoğlu tutuklandı.

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İstanbul Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu, tabancayla yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda kendisine dava açan Öznur Tufan’ı da Büyükçekmece’deki işyerinde silahla vurarak öldürmüştü.

Dün Büyükçekmece’de yakalanan zanlının Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Abdullah T., tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, zanlı Abdullah T’nin tutuklanmasına karar verdi.

Cinayetinin ardından barolar Türkiye genelinde boykota çağırdı. Avukatlar bugün ve yarın (7-8 Temmuz’da) duruşmalara girmeyecek ve farklı illerde protestolar düzenlenecek.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2014’te tartışma yaşadığı Burak Ocak’ı silahla yaralayan şüpheliye tazminat davası açıldığı, şüphelinin bunun üzerine Burak Ocak’ın teyzesi Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş’tan davayı geri çekmelerini istediği, davanın geri çekilmemesi nedeniyle cinayetleri işlediği belirlendi.