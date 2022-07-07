Reyhanlı katliamının talimatını verdiği öne sürülen kişi tutuklandı

2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

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11 Mayıs 2013 cumartesi günü patlayıcı yüklü bir minibüs, saat 13.21’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesi belediye binası yanında, bir diğeri ise dört dakika sonra PTT’nin önünde patlatılmıştı. Patlamalarda beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi de yaralanmıştı. 10’u resmi kurumlara ait olmak üzere 144 araç, ev ve iş yeri hasar görmüştü.

Saldırı 109 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 tarihli Ankara katliamına kadar Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemiydi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD’den Türkiye’ye getirilen şüpheli Gezer, Emniyet’teki işlemler ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, ‘kasten öldürme’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından tutuklandı.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer’den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran’da Türkiye’ye getirilmişti.