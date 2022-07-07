İstanbul’da ekmeğe yüzde 33 zam

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda üretilen 210 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 33,3 zamla 4 TL’ye yükseltildi. Resmi olarak İstanbul’da ekmek fiyatı 4 lira olsa da kentte uzun süredir ekmek, fiilen 4,5 liradan satılıyor. Bazı semtlerde fiyat 5 liraya kadar çıkıyor.

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 21 Haziran’da, kentte bazı fırınların maliyet artışları nedeniyle ekmeği 5 liradan satacağını duyurması üzerine, “Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı’mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL’dir” demişti.

İTO’dan bugünkü açıklamasına göre; ekmek fiyat tarifelerindeki değişiklik talebi, odanın bu ayki meclis toplantısında görüşüldü.

Oylama sonucunda 1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL’yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL tarifesi kabul edildi.

ANKA’nın aktardığına göre daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL’den satılması kararlaştırılmıştı. Tarifedeki son değişiklikle İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.