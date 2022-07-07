Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan şube müdürü bu kez gazetecileri tartakladı

Geçen günlerde Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşa müdahale ederken ‘taciz etmek’le suçlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü H.Z., bu kez doktorların eyleminde protestocuları ve gazetecileri tartakladı.

Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’daki şehir hastanesinde bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerine İstanbul Çapa’da yürümek isteyen doktorlara polis müdahale etti.

Hem doktorlara hem de eylemi takip eden gazetecilere polisin müdahalesi sert oldu. Geçen günlerde Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşı gülerek taciz ettiği görüntüleri yayılan polis amiri H.Z.’nin buradaki müdahalesi de tepki çekti.

H.Z., burada Artı TV, Habertürk ve DHA’nın muhabirlerine yönelik hareketleri dikkat çekti. Artı TV muhabiri Meral Danyıldız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda H.Z.’nin bir kadını tartaklayıp üzerine yürüdüğü görüldü.

Danyıldız, H.Z.’nin kameraman Bilal Meyveci’ye “Ayağına bastığımı çektin mi çekmezsen seninle görüşeceğiz” diyerek tehdit ederken kanalı da hedef gösterdiğini de belirtti.

H.Z., ardından Habertürk muhabiri ve DHA muhabiriyle tartışmaya girdi. Muhabirler, H.Z.’ye “El kol yapma” diyerek tepki gösterirken, alandaki kameramanların polislerce tartaklandığı da videolarda görüldü.