Cezaevlerinde ‘bağlama ve semah kursu açılsın’ başvurusu

CANAN COŞKUN

Avukat Coşkun Özgür Piroğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden tutuklu veya hükümlüler için cezaevlerinde bağlama ve semah kursu açmasını talep etti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talep oluşması durumunda cezaevlerinde kuran kursu açmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Eşit yurttaşlık mücadelesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne sunulan dilekçede, bağlama ve semahın Alevi inancının ve kültürünün özü olduğu ve temelinin ‘sevgi’ olduğu belirtildi. Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan Alevi yurttaşların inanç ve kültürlerini öğrenme ve yaşama hakları bulunduğunu kaydeden avukat Piroğlu, bunun aynı zamanda eşit yurttaşlık mücadelesi olduğunu vurguladı.

Cezaevlerindeki eğitim faaliyetleri

Cezaevlerinde tutuklu veya hükümlülerin yararlanabileceği eğitim faaliyetleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alıyor. Buna göre, cezaevlerinde yetişkinler için 1’inci ve 2’nci kademe okuryazarlık kursu, yaygın öğretim kurumları çalışmaları, örgün öğretim kurumları çalışmaları, uzaktan eğitim çalışmaları, dini gelişim ve manevi rehberlik çalışmaları, kütüphane faaliyetleri, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Protokol Alevilere uygulanmıyor

Dini gelişim ve manevi rehberlik çalışmaları başlığı altında vaiz ve din ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin haftada bir gün hükümlü ve tutuklulara konferans ve seminer verebileceği belirtiliyor, bu uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 10 Şubat 2011 tarihli protokole dayanıyor.

Ancak söz konusu protokol bütün cezaevleri tarafından uygulanmıyor. Alevi yurttaşların Alevi dedesiyle görüşme talebi çoğu kez reddedilirken, bazı cezaevleri de ya imam öneriyor ya da “Böyle bir din yok” yanıtını veriyor.