Kadir Şeker’e tahliye

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Konya’da Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu.

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanan Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Bunun üzerine Şeker’İn avukatları, bir üst mahkeme olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluk halinin devamına itiraz etti. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Şeker’in tahliyesine karar verdi.