Kadir Şeker’in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir şeker, yeniden yargılandığı davada ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.

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Konya’da Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu.

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce dün yeniden yargılanan Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Şeker’in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için Yargıtaya itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.

AA’ya konuşan Aladağ, ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade ederek, Şeker’in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.

Kadir Şeker’in tutukluluğu, bir üst mahkeme olan Konya 4’ücnü Ağır Ceza Mahkemesince incelenecek.