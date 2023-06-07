Akşam Postası / 7 Haziran 2023

Dolar/TL 23’ü aştı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL’de 23 seviyesi aşıldı. Kurdaki dalgalanma sürüyor.

Adalet bakanı: Can Atalay’ın durumu Yargıtay ile Meclis başkanlığına bağlı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında “Durumu Yargıtay ile Meclis Başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek” dedi.

İmamoğlu’ndan ‘MYK göndermesi’: Değişim, kurul değişimiyle olmaz

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz” dedi.

Eren Erdem: Gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye güvenin

Sosyal medyadan sorumlu CHP genel başkanı yardımcısı Eren Erdem, “Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye güvenin” dedi.

Seçim bitti, RTÜK sopayı gösterdi: Dört kanala ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim dönemindeki yayınları gerekçe göstererek Fox TV ile Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 5’i, Flash Haber ve Tele 1’eyse yüzde 3’ü kadar para cezası kesti.

İYİ Parti grup yönetimi belli oldu: Koray Aydın grup başkanı

İYİ Parti’de TBMM grup başkanı Koray Aydın, başkan vekilleriyse Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta oldu.

Erdoğan afişine ‘bıyık çizdiği’ iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Perişan durumdayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına ‘bıyık çizdiği’ iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki çocuğun babası “Biz dört beş gündür perişan durumdayız. Lise 2 öğrencisi çocuk tutuklu” dedi.

Melek Mosso, Kuruçeşme konserini iptal etti

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarının hedef gösterdiği Melek Mosso, yarın Kuruçeşme Açıkhava’da düzenleyeceği konseri ‘Gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım’ diyerek iptal ettiğini duyurdu.

Rapor: İstanbul son bir yılda hayat pahalılığının en fazla arttığı şehir

Ülkeleri dışında çalışanlar için danışmanlık hizmetleri sağlayan ECA International raporuna göre hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir İstanbul oldu.

Uzmanlar yanıtladı: Borsada yükseliş devam eder mi?

Uzmanlar, tarihi zirvesine yaklaşan borsada yükselişin devam edeceği düşüncesinde. Borsa analisti Tuncay Turşucu, önümüzdeki dönem için çimento, otomotiv, havacılık ve perakende şirketlerinin hisselerini öneriyor.

Uzmanlar uyardı: Zam yağmuru geliyor

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, vergilerde ve fiyatlarda artışın ‘eli kulağında’ olduğunu söyledi.

Cumhuriyet yine karıştı: İçeriden saldırı altındayız

Cumhuriyet gazetesi, hakkında çıkan ‘manipülatif haberler karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para alındığı’ yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ‘gazetenin içeriden saldırı altında olduğu’ savunuldu.