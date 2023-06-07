Gram altında da rekor var

Döviz tarafındaki hareketlenmeyle yükselişe geçen gram altın, 1445 seviyesini görerek rekor kırdı.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

Bugün avro ve dolar kurunda yükseliş yüzde 5’i aştı.

Gram altın tarafında da benzer bir yükseliş var. 1445 lirayla rekor seviyeye ulaşan gram altın saat 09:57 itibariyle 1433 lira.