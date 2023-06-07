Uzmanlar uyardı: Zam yağmuru geliyor

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, vergilerde ve fiyatlarda artışın ‘eli kulağında’ olduğunu söyledi.

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Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduatı uzmanlar ‘saatli bomba’ya benzetiyor. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Bu durum iktidarın finansman ihtiyacını da artırdı. Uzmanlar bu yükün vergilerle halkın sırtına bindirileceği görüşünde.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kılıç’a konuşan Prof. Serdar Sayan şunları söyledi: “İlk etapta önemli fiyat ve vergi artışları beklememiz gerektiği kesin. Zaten seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında olmalı. Ardından KKM ve diğer kamu harcamalarının finansmanı için kaynak bulmak gerekecek. Birçok dolaylı vergide ciddi artışlar olacak.”

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da kur artışı nedeniyle zamların geleceğini belirterek “Artık tasarruf zamanı” dedi.