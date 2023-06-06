Mehmet Şimşek, ‘Görünenden daha büyük problem var’ demiş

Ekonomist Artunç Kocabalkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın çevresine ekonomide görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini aktardı.

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Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat için uzmanlar ‘saatli bomba’ benzetmesini yapıyor. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Böyle bir tabloda bakanlık koltuğuna oturan Şimşek’se ‘rasyonel zemin’ vurgusuyla göreve başladı. Uzmanlar, ekonomideki tablo nedeniyle Şimşek’in işinin zor olduğu görüşünde.

Bu tabloyu yorumlayan ekonomist Artunç Kocabalkan, ‘ekonomide yeni bir sayfa açılıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi: ”Doğrusu, bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve o sayfa yeni falan değil. Türkiye’deki hiç bir temel sorun çözülmeyecek. Enflasyon da kalıcı düşmeyecek çünkü rant ekonomisi enflasyon olmadan yaşayamaz! Olan yine sabit gelirliye olacak.”

Kocabalkan, YouTube’da kendi kanalındaki yayınında Şimşek’in bu durumun farkında olduğunu ve yakın çevresine görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini aktardı.