Rapor: İstanbul son bir yılda hayat pahalılığının en fazla arttığı şehir

Ülkeleri dışında çalışanlar için danışmanlık hizmetleri sağlayan ECA International raporuna göre hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir İstanbul oldu.

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Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat için uzmanlar ‘saatli bomba’ benzetmesini yapıyor. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Böyle bir tabloda yurttaşlar giderek artan hayat pahalılığı altında eziliyor. Son olarak İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 56,05 olarak ölçülmüştü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İstanbul geçen yıla göre 95 sıra yükselerek dünyanın en pahalı 108’inci kenti oldu.

ECA International’a göre Avrupa’nın en pahalı 10 şehri şöyle:

Cenevre, İsviçre Londra,Birleşik Krallık Zürih, İsviçre Bern, İsviçre Kopenhag, Danimarka Moskova, Rusya Oslo, İsveç Lüksemburg Şehri, Lüksemburg Dublin, İrlanda Amsterdam, Hollanda

ECA International’a göre dünyanın en pahalı 10 şehri şöyle: