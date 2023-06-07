Uzmanlar yanıtladı: Borsada yükseliş devam eder mi?

Uzmanlar, tarihi zirvesine yaklaşan borsada yükselişin devam edeceği düşüncesinde. Borsa analisti Tuncay Turşucu, önümüzdeki dönem için çimento, otomotiv, havacılık ve perakende şirketlerinin hisselerini öneriyor.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.

Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in kabineye girmesiyle yükseliş sürüyor.

BIST-100 endeksi, beş gün önce 5 bin sınırı aşmıştı. Bugün de 5600 seviyesi aşıldı ve tarihi rekora yaklaşıldı.

Bu yükselişin ne kadar süreceğiyse merak konusu.

Tuncay Turşucu: Otomotiv, çimento ve perakende sektörleri öne çıkmaya devam eder

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan Tuncay Turşucu, borsada ‘rasyonel para politikası’nın satın alındığını ve bunun bir süre devam edebileceğini söyledi: ”Yılın ikinci yarısında endekste pozitif seyirlerin devam etmesini bekliyorum. 5700 seviyesindeki zirve direncimizi geçebiliriz. Bu yıl otomotiv, havacılık, çimento ve perakende sektörlerinin öne çıkmaya devam etmesini bekliyorum.”

‘Yükseliş devam eder’

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, banka hisselerinin yükselmeye devam edeceğini belirterek dolar bazında şu karşılaştırmayı yaptı: ”Borsa İstanbul, 2022 yılını 295 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Şimdi 248 dolar. Ben ikinci yarıyılda 285 dolara yükselmesini muhtemel buluyor, yılı 350 dolara yakın bir seviyede tamamlamasının da mümkün olduğunu düşünüyorum.”

Yatırım Finansman’dan Vahap Taştan’sa döviz geliri olan şirketlerle birlikte ekonomik büyümeye duyarlılığı daha düşük sektörlerin bu yıl ön plana çıkabileceğini söyledi.