Borsa tarihi zirveye yaklaştı

Borsa, gün içerisinde 5600 sınırını aşarak son beş ayın zirvesine çıktı. Tarihi zirve ocak başında 5661’le görülmüştü.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.

Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in kabineye girmesiyle yükseliş sürüyor.

BIST-100 endeksi, beş gün önce 5 bin sınırı aşmıştı. Bugün de saat 10:17’de 5603’e yükseldi. BIST-100 endeksi, tarihin en yüksek seviyeyi 2 Ocak’ta 5661’le görmüştü.

BIST-100 şu an 5573 seviyesinde ilerliyor. Gün içerisindeki bu veriler de BIST-100’ün son beş ayda gördüğü en yüksek seviyeler.