Borsa İstanbul’da ‘Şimşek’ yükselişi

Borsa İstanbul’da haftanın son iş gününde Mehmet Şimşek haberlerinin de etkisiyle yüzde 3 yükselişle 5 bin sınırını aştı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.
Seçimler sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.
Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in kabineye girecek olmasının netleşmesi sonrası borsada haftanın son gününde yükseliş yaşanıyor.
BIST-100 endeksi saat 11:30 itibariyle yüzde 3,36 yükselişle 5 bin sınırı aştı.