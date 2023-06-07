Eren Erdem: Gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye güvenin

Sosyal medyadan sorumlu CHP genel başkanı yardımcısı Eren Erdem, “Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye güvenin” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan CHP’de 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda parti teşkilatlarını kendine bağlamıştı.

‘Bundan sonra adaylar ön seçimle belirlenecek’

Bugün basın toplantısı düzenleyen Eren Erdem, şunları dedi:

*Genel başkanımızda her fikir ve düşünceye saygılı olduğunu zaten bu bize bu görevi vererek defalarda gösterdiği gibi yine göstermiştir. Sayın Genel Başkanımız ve tüm MYK üyelerimizin ortak mutabakatıyla olağan kongremizde gündeme tüzük değişikliği maddeleri alarak bundan sonra adaylarımızın üyelerimizin katılacağı ön seçimle belirlenmesi yönünde karar aldık.

*MYK’mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan sosyal medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz.

‘Babala TV’deki Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz’

*Bugünden itibaren sosyal medyada size sarayın ve saray medyasının anlattığı, tanıttığı, tarifini onların yaptığı yalan, iftira ve montajla karaladıkları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP imajını değil, Babala TV’de izlediğiniz hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, bilgeliğiyle, ferasetiyle, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz.

*Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisine güvenin. Sevgili Fahrettin Altun ensende boza pişireceğim, sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım.