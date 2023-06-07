Seçim bitti, RTÜK sopayı gösterdi: Dört kanala ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim dönemindeki yayınları gerekçe göstererek Fox TV ile Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 5’i, Flash Haber ve Tele 1’eyse yüzde 3’ü kadar para cezası kesti.

RTÜK, dört kanala ceza kesti. (AA)

RTÜK, Fox TV, TELE1, Halk TV, KRT, TV 5, Flash Haber ve Szc TV hakkında seçim yayınları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı Twitter’dan bu kanalların dördüne ceza kesildiğini açıkladı.

Taşçı, Twitter’dan ceza ve gerekçelerini şöyle paylaştı:

*Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. FOX TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir‘ sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi.

*RTÜK, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında ‘Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok’ sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik savıyla HALK TV’ye yüzde 5 para cezasına karar verdi.

Tele 1’e üç ceza

*Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle nedeniyle Tele 1’e yüzde 3 idare para cezası verildi. TELE 1’in aynı reklam kuşağındaki yayınlara 3 ayrı rapora bağlayarak, yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verildi!

Sinan Oğan’ı küçük düşürme cezası

*DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakına katılmasını eleştirmesi nedeniyle de Flash Haber’e Oğan’ın ‘küçük düşürüldüğü’ gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi?

*Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser (RTÜK üyesi) ile karşı oy kullandık.