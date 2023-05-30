RTÜK, yedi kanala ‘seçim’ incelemesi başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV, TELE1, Halk TV, KRT, TV 5, Flash Haber ve Szc TV hakkında seçim yayınları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

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RTÜK, Fox TV’yle ilgili Çiğdem Toker’in sözleri, TELE1, Halk TV, KRT, TV 5, Flash Haber ve Szc TV’yle ilgili de ‘sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verildiği’ gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

İlk toplantıda gündeme alınacak

RTÜK’ün Twitter’daki açıklamasında şunlar kaydedildi:

*Millî iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız.”