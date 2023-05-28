RTÜK başkan yardımcısı, Merve Dizdar’ı hedef aldı

İstanbul’da, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu. Erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi. Türkiye’de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’na gelen seçmenler saat 08:00’de görevliler tarafından içeri alındı. Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara […]