RTÜK başkan yardımcısı, Merve Dizdar’ı hedef aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Merve Dizdar’ın ödül konuşmasını hedef aldı.
Dizdar, Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.
Twitter’dan paylaşım yapan Uslu, Dizdar’ı şu sözlerle hedef aldı: “Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur.”
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da Dizdar’ı hedef alarak konuyu PKK’ya bağlamıştı.