Altın Palmiye ‘Anatomie d’une Chute’ filmine; En İyi Kadın Oyuncu Merve Dizdar

21 filmin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali bugün sona erdi. Festivalin en prestijli ödülü ‘Altın Palmiye’yi Justine Triet’in yönettiği ‘Anatomie d’une chute’ alırken, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle Merve Dizdar’ın oldu.

Merve Dizdar (solda) Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu seçildi; Justine Triet Altın Palmiye ödülünü Jane Fonda’ya sarılarak aldı (sağda)

Ruben Östlund başkanlığındaki jürinin ödül verdiği diğer yapım ve sanatçılar şöyle:

Altın Palmiye: Anatomie d’une chute, Justine Triet

‘Anatomie d’une chute’ heyecan verici denemeler yapmanın artık nadiren mümkün olduğu mahkeme filmleri türünde zekice hamlelerle gerilimi baştan sona ayakta tutmayı başarıyor. İyi yazılmış ve çok iyi oynanmış bir filme imza atıyor.

Kocasının şüpheli ölümünün ardından mahkemede kendini savunmak zorunda kalan yazar rolünde Sandra Hüller, The Zone of Interest’teki seyirciye mesafeli karakterinin aksine bu filmde içindeki ruhsal çalkantıyı dışarıya yansıtmamak için çaba harcayan, kaderi pamuk ipliğine bağlı, tedirgin ve köşeye sıkışmış bir karaktere hayat veriyor. İki filmi art arda izleyince, Hüller’in oyuncu olarak çizdiği sınırların ne kadar uçsuz bucaksız olabileceğini fark ediyorsunuz. Anatomie d’une chute’taki performansı festivaldeki en iyi performanslardan biri ve kendisine ödül getirme ihtimali yüksek. Filmde oğlunu canlandıran Milo Machado-Graner de şaşırtıcı derecede başarılı. Filmin En İyi Senaryo ödülü için de güçlü bir aday olduğunu eklemek gerek.

Büyük Ödül: The Zone of Interest, Jonathan Glazer

En İyi Yönetmen: Tran Anh Hung, The Pot au Feu

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne

En İyi Erkek Oyuncu: Koji Yakusho, Perfect Days

En İyi Senaryo: Kaibutsu (Canavar), Kore-eda Hirokazu

En İyi Kısa Film: 27, Flora Anna Buda

Jüri Ödülü: Kuolleett Lehdet, Aki Kaurismaki