Cannes jürisi belli oldu: Kapsayıcı ve çeşitli

Bu yıl 76’ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde yönetmen Ruben Östlund başkanlığında ödülleri dağıtacak isimler açıklandı.

Soldan sağa, Ruben Östlund, Rungano Nyoni, Brie Larson Fotoğraflar: Wikipedia, wellcome.org

İki Altın Palmiye ödüllü Östlund’la birlikte dokuz kişinin oy kullanacağı jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor: ABD’li oyuncu, senarist ve yönetmen Paul Dano; ABD’li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Brie Larson, Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Britanyalı-Zambiyalı senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, Afgan yazar Atiq Rahimi, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve 2021’de ‘Titane‘ filmiyle Altın Palmiye kazanan yönetmen Julia Ducournau.

Jüri, büyük ödül ‘Altın Palmiye’yi ödülünü yarışmada yer alan 21 filmden birine verecek. Ödüller 27 Mayıs’ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.