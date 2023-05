Cannes Film Festivali başlıyor!

SELİN GÜREL

Dünyanın en prestijli film festivali bugün başlıyor, Diken Cannes’ı film eleştirmeni Selin Gürel’le izliyor.

‘Jeanne du Barry’de başrolleri aynı zamanda filmi yöneten Maïwenn (yeşil ceketli) ve Johnny Depp (solda) paylaşıyor

76. Cannes Film Festivali bugün Maïwenn’in yarışma dışı gösterilen filmi ‘Jeanne du Barry‘ ile açılıyor. 16 Mayıs Salı sabahı itibarıyla, henüz kimsenin film izlemediği, hiçbir salonun ışıklarının kararmadığı, hiçbir sinema önünde kuyruklar oluşturmamış festival, bu bekâreti sürerken dahi takipçilerine çok zengin bir konuşma malzemesi sunmayı başarıyor.

Neler, kimleri konuşacağız?

İki Altın Palmiyeli jüri başkanı Ruben Östlund’un ana yarışmada gösterişçi sinemasının tersini mi yoksa benzerini mi kovalayacağı, açılış filminin başrolünde oynayan Johnny Depp’in tüm dünya önünde yaşanan mahkeme sürecinden sonra nasıl tepkiler alacağı, jüri üyelerinden Brie Larson’ın Fransa’nın anti-feminist festival geleneğiyle nasıl başa çıkacağı, 19 Mayıs Cuma öğle saatlerinde izleyeceğimiz ‘Kuru Otlar Üstüne‘nin Nuri Bilge Ceylan sinemasının neresinde duracağı, Fransa’da tüm gücüyle devam eden emeklilik reformu protestolarının her türlü protestonun yasaklandığı festivale bir şekilde yansıyıp yansımayacağı, buna karşılık festivalin elektriğini keseceğini söyleyen sendikanın bunu gerçekten yapıp yapmayacağı, basın biletleri toplam 1 saniyede tükenen Martin Scorsese’nin ‘Killers of the Flower Moon‘una ek seans konup konmayacağı, çoğu filmin süresinin neden iki buçuk saatin altına inemediği gibi irili ufaklı sayısız soru cevaplanmayı bekliyor.

Açılışın ardından, 17 Mayıs Çarşamba ana yarışmadan iki film izleyici karşısına çıkacak ve gerçek festival başlayacak. İlk gün heyecanı yaşayacak filmler, festivalin gediklilerinden Hirokazu Kore-eda’nın ‘Monster’ı ve Catherine Corsini’nin ‘Le Retour’u olacak.

Özel Gösterimler programının biletleri havada kapışılan filmi Pedro Almodóvar’dan ‘Strange Way of Life’ın tek gösterimi de aynı gün gerçekleşecek. Başrollerinde Ethan Hawke ve Pedro Pascal’ın oynadığı, Almodóvar soslu bu 31 dakikalık Western’in neye benzediği büyük merak konusu.