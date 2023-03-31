Martin Scorsese yeni filmini Cannes’da sunacak: Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese, başrolü Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun paylaştığı ‘Killers of the Flower Moon’ isimli yeni filminin dünya prömiyerini 20 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapacak.

Scorsese, 1986’da ‘After Hours’la (Saatler Sonra) en iyi yönetmen ödülünü kazanmasından bu yana Cannes’da ilk kez bir film sunacak.

Filmin dünya prömiyeri, 20 Mayıs Cumartesi günü Grand Theatre Lumiere’de yapılacak.

Festival, filmin yarışma içinde mi yoksa yarışma dışı mı oynaytılacağını ise henüz belirlemedi.

It's official, on May 20, Martin Scorsese will present #KillersOfTheFlowerMoon in world premiere at #Cannes2023! The filmmaker will be surrounded by Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons and Lily Gladstone!

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Filmin kadrosunda Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun yanı sıra Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins ve Jillian Dion yer alıyor.

Konu ise 1920’lerde Oklahoma’da Osage’lerin yaşam alanında petrol bulunmasıyla birer birer öldürülüşü ve o dönem ilkel koşullarda faaliyet gösteren FBI’ın soruşturması.

Film, Türkiye’de 20 Ekim 2023’te vizyona girecek.