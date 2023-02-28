Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı: Ruben Östlund

76’ncı Cannes Film Festivali’nin ana yarışma jürisine ‘Kare’ ve ‘Hüzün Üçgeni’ filmlerinin yönetmeni Ruben Östlund başkanlık edecek.

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Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın güneyinde gerçekleşecek 76’ncı Cannes Film Festivali’ne jüri başkanlığı yapacak Östlund, Ingmar Bergman’dan sonra ikinci İsveçli başkan oldu.

Östlund, 2017’de ‘Kare’ ve bu yıl Oscar adayı da olan ‘Hüzün Üçgeni’ filmleriyle Cannes’ın en yüksek ödülü olan Altın Palmiye’yi iki kez kazanmıştı.

Festival Östlund’un başkanlığını şu sözlerle duyurdu:

“Ruben Östlund, imzası haline gelen kışkırtıcı bir diyalektiği defalarca araştırıyor. İnsanlığımızın temel içgüdülerini yıpratıcı bir mizahla, titizlikle ve tavizsiz bir şekilde inceliyor. Ruben Östlund’un jüriye başkanlık etmesi nedeniyle Cannes, izleyicilerden sürekli olarak kendilerini aşmaya çalışmalarını ve sanatın kendi kendini icat etmeye devam etmesini talep edecek.”